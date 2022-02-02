Стало известно о первом случае инфицирования среди атлетов в украинской команде.

Украинская биатлонистка Елена Билосюк получила положительный тест за 3 дня до первого выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у 35-летней спортсменки есть симптомы болезни.

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойными", - приводит слова тренера "Суспильне спорт".

Отметим, что это уже не первый случай инфицирования в составе олимпийской делегации Украины, но первый среди атлетов. Ранее заболел тренер мужской команды Юрай Санитра.

Как сообщает XSport, в составе сборной Украины Елену Билосюк может заменить Анастасия Меркушина, которая находится в статусе запасной.

Эту информацию источнику подтвердил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак. Анастасия уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин. В данный момент биатлонистка находится в чешском Нове-Место, где готовилась к гонкам этапа Кубка IBU, которые должны состояться в ближайшие выходные.

По правилам пекинской Олимпиады, спортсмен может быть заменен в составе национальной сборной в случае форс-мажора или позитивного теста на коронавирус до 2 февраля включительно.

Что касается самой Билосюк, скорее всего, она отправится на самоизоляцию, куда ранее был помещен старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, а также массажист женской команды и сервисмен.

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Уже известный официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное