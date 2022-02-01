Пекин примет зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля.

Четвертого февраля состоится торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. 24-е в истории зимние Игры пройдут в столице Китая - Пекине.

Где и когда смотреть церемонию открытия Олимпиады-2022

Церемонию открытия можно будет посмотреть на "UA: Перший". Событие начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени.

Открытие Игр-2022 состоится на Национальном стадионе Пекина, который также имеет другое название - "Птичье гнездо".

Режиссером церемонии открытия выступит 71-летний Чжан Имоу, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Уже известный официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.

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