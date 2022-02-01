Пекин-2022 / фото REUTERS

Четвертого февраля состоится торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. 24-е в истории зимние Игры пройдут в столице Китая - Пекине.

Где и когда смотреть церемонию открытия Олимпиады-2022

Церемонию открытия можно будет посмотреть на "UA: Перший". Событие начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени.

Открытие Игр-2022 состоится на Национальном стадионе Пекина, который также имеет другое название - "Птичье гнездо".

Режиссером церемонии открытия выступит 71-летний Чжан Имоу, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Украина на зимних Олимпийских играх: главное

  • Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
  • В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
  • На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. 