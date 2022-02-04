Украинские фигуристы начали выступления в квалификации командного турнира.

4 февраля Украина начала выступления в квалификации командного турнира по фигурному катанию.

10 стран соревновались в трех дисциплинах командного турнира - мужчины, танцы на льду и спортивная пара. В танцах честь нашей страны защищал тандем Максима Никитина и Александры Назаровой. Они набрали 64.08 балла и заняли девятую позицию. Хуже выступила лишь немецкая пара.

Участвовала в квалификации также украинская спортивная пара - Артем Даренский и София Голиченко. Они тоже финишировали на 9-м месте с 53,65 балла.

Украина досрочно потеряла шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко из-за коронавируса не выступил в мужской дисциплине.

В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина имеет девятую позицию с 4 зачетными пунктами.

Другие украинцы ждут своих выступлений на Олимпиаде-2022.

Церемония открытия Игр состоится 4 февраля в 14:00.

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