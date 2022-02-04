4 февраля Украина начала выступления в квалификации командного турнира по фигурному катанию.
10 стран соревновались в трех дисциплинах командного турнира - мужчины, танцы на льду и спортивная пара. В танцах честь нашей страны защищал тандем Максима Никитина и Александры Назаровой. Они набрали 64.08 балла и заняли девятую позицию. Хуже выступила лишь немецкая пара.
Участвовала в квалификации также украинская спортивная пара - Артем Даренский и София Голиченко. Они тоже финишировали на 9-м месте с 53,65 балла.
Украина досрочно потеряла шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко из-за коронавируса не выступил в мужской дисциплине.
В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина имеет девятую позицию с 4 зачетными пунктами.
Другие украинцы ждут своих выступлений на Олимпиаде-2022.
Церемония открытия Игр состоится 4 февраля в 14:00.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.