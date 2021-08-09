Американец Адам Риппон припомнил россиянам допинг-скандалы.

Бронзовый призер зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) в командных соревнованиях по фигурному катанию Адам Риппон не смог сдержаться, чтобы не высказать свою позицию относительно выступлений россиянок в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

31-летний американец посмеялся над Россией, которая впервые за 25 лет не завоевала золотую медаль на летней Олимпиаде в дисциплине художественная гимнастика.

"Посетил художественную гимнастику, и там была настоящая драма - даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали. Официальный аккаунт ОКР пишет, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, вообще-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп", - напечатал Адам у себя в Twitter.

Отметим, что в 2015 году Риппон сделал камингаут и сообщил, что он гомосексуалист.

Россиянки финишировали в групповом многоборье на второй строчке. А в индивидуальном многоборье лидер сборной России Диана Аверина осталась с серебряной медалью. Все спортсменки допускали ошибки в финале, но в России закрыли глаза на недостатки своих представительниц, а акцентировали внимание на чужих неточностях.

Наставница сборной России по гимнастике Ирина Винер-Усманова обозвала судейство "позорным". А заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что рефери - "твари".

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Автор: Артем Будрин