Российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотой медали Олимпиады в личном многоборье.

Гимнастки из команды ОКР не смогли завоевать золото в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

В борьбе за золотую медаль россиянка Дина Аверина, которая считалась фавориткой соревнований, уступила израильтянке Линой Ашрам.

После решающего выступления представительницы ОКР был подан протест на ее оценку, но судьи отклонили его.

Таким образом, Аверина уступила 0,150 балла в итоговом зачете.

Впервые с 1996 года российские гимнастки остались на Олимпийских играх без золотой медали в личном многоборье.

Читайте такжеВ Кабмине жестко ответили Скабеевой, "возбудившейся" из-за гопака Беленюка

Этот результат настолько возмутил россиян, что в РФ начали оскорблять судей.

Так, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей "тварями", передает "Спорт-Экспресс":

"Судьи - твари! Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки - лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь