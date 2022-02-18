На Олимпиаде-2022 в Пекине состоялся мужской масс-старт. Украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима выступили неудачно. Первый занял 24-е место, а второй финишировал на 28-й позиции.
Золото выиграл норвежец Йоханнес Бо. Он пробежал дистанцию в 15 км за 38 минут и 14,4 секунды. У Йоханнеса четыре промаха. Серебро завоевал швед Мартин Понсилуома. А бронза досталась Ветле Шостаду Кристиансену из Норвегии.
Пидручный и Прима провалили стрельбу и из-за этого финишировали так низко. Оба украинцев допустили по семь ошибок - это худшие показатели в гонке.
Мужской масс-старт - это последняя гонка по биатлону на Олимпиаде-2022. В ней приняли участие 30 лучших спортсменов Пекина.
Олимпиада-2022. Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Бо (Норвегия) - 38.14,4 (4 промаха)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3)
24. Дмитрий Пидручный (Украина) + 4.01,8 (7)
28. Артем Прима (Украина) +4.58,2 (7)
В женском масс-старте украинка Юлия Джима заняла высокую седьмую позицию, показав лучшую стрельбу.
Биатлон на Олимпиаде-2022: главное
- Украинские биатлонистки неплохо выступили в индивидуальной гонке. А вот биатлонисты не смогли порадовать.
- В смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.
- Также наши биатлонистки участвовали в гонке преследования. Юлия Джима заняла 13-е место, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко финишировали соответственно на 25-й и 55-й позициях.
- Наши мужчины в гонке преследования выступили лучше: сразу трое попали в топ-25.
В женской эстафете сборная Украины финишировала седьмой, а в мужской - девятой.