Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный провалили гонку.

На Олимпиаде-2022 в Пекине состоялся мужской масс-старт. Украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима выступили неудачно. Первый занял 24-е место, а второй финишировал на 28-й позиции.

Золото выиграл норвежец Йоханнес Бо. Он пробежал дистанцию в 15 км за 38 минут и 14,4 секунды. У Йоханнеса четыре промаха. Серебро завоевал швед Мартин Понсилуома. А бронза досталась Ветле Шостаду Кристиансену из Норвегии.

Пидручный и Прима провалили стрельбу и из-за этого финишировали так низко. Оба украинцев допустили по семь ошибок - это худшие показатели в гонке.

Мужской масс-старт - это последняя гонка по биатлону на Олимпиаде-2022. В ней приняли участие 30 лучших спортсменов Пекина.

Олимпиада-2022. Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бо (Норвегия) - 38.14,4 (4 промаха)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3)

24. Дмитрий Пидручный (Украина) + 4.01,8 (7)

28. Артем Прима (Украина) +4.58,2 (7)

В женском масс-старте украинка Юлия Джима заняла высокую седьмую позицию, показав лучшую стрельбу.

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