РФ лишили права принять ЧМ-2025 по водным видам спорта.

Российский спорт подвергся очередным санкциям из-за продолжения войны в Украине.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации плавания, Россию лишили права принять чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года.

Турнир, который должен был пройти в Казани, примет Сингапур.

Видео дня

"Международная федерация плавания очень рада узнать, что проведение нашего главного мероприятия 2025 года находится в таких надежных руках благодаря команде здесь, в Сингапуре.

В Сингапуре есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, проверенный опыт проведения мероприятий высочайшего качества и комплексный подход к водным видам спорта, от элитного до общественного", - сказал президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.

Стоит отметить, что Казань уже не впервые страдает из-за спортивной изоляции РФ после полномасштабного вторжения в Украину. В прошлом году российский город был лишен права принять планетарный форум по плаванию в 25-метровом бассейне. В январе этого года Европейский футбольный союз решил перенести из Казани в Афины Суперкубок УЕФА-2023 по футболу.

Чемпионат мира по водным видам спорта объединяет шесть дисциплин: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг.

Ожидается, что в ЧМ-2025 по водным видам спорта примут участие более 2500 спортсменов, представляющих 209 национальных федераций-членов.

Вас также могут заинтересовать новости: