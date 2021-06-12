Обидчица Свитолиной выиграла Ролан Гаррос-2021 (фото)

Барбора Крейчикова впервые в карьере победила на турнире "Большого шлема" в одиночном разряде.

На "Ролан Гаррос-2021" состоялся женский финал, в котором встречались чешка Барбара Крейчикова и россиянка Анастасия Павлюченкова. Победительницей турнира стала Крейчикова. Матч продолжался 1 час 58 минут. Чешская теннисистка одержала победу в трех сетах - 6:2, 2:6, 6:4. Напомним, в третьем раунде "Ролан Гаррос" Крейчикова, которая на данный момент занимает 33-е место в рейтинге WTA, сенсационно выбила из борьбы украинку Элину Свитолину. Крейчикова - Павлюченкова: итоги финала Крейчикова впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема" в одиночном разряде.

При этом Крейчикова в шестой раз в карьере победила на турнирах "Большого шлема", но ранее она выигрывала только в паре (дважды) и в миксте (трижды).

И Крейчикова, и Павлюченкова впервые играли в финале "Ролан Гаррос" в одиночном разряде. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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