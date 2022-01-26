Маркевич считает, что в таких рекомендациях не было потребности, поскольку каждый должен быть патриотом своей страны.

Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал запрет украинским спортсменам на совместные фото и видеозаписи с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине. Напомним, что Министерство по делам молодежи и спорта рекомендовало нашим спортсменам не контактировать с россиянами на Олимпиаде.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг", - сказал Маркевич, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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"О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать", - подчеркнул он.

Маркевич отметил, что лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня.

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