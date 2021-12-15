Роман Максимюк рассказал о своей игромании.

Украинский экс-футболист Роман Максимюк рассказал о том, как проиграл все свои сбережения в казино.

Об этом он рассказал YouTube-каналу "Бомбардир"

"Игромания - это болезнь. У нас, спортсменов, этот азарт в крови. И эти казино затягивают больше, чем обычных людей. Я проиграл все, были долги, и никто из друзей уже не занимал деньги. Нужно было в супермаркет - везли меня, брали тележку, заправляли бензин, но наличные не давали, потому что знали, куда это пойдет. Но главное, что карьера шла по наклонной. Идешь на тренировку, а думаешь о том, как отыграться", - сказал Максимюк.

Он назвал сумму, которую проиграл за короткий период:

"За три месяца проиграл все, что у меня было. Плюс машина в ломбард была сдана. Audi A8 у меня была. Вместе с машиной получилось около 300 тысяч долларов. Это только в Днепре. И еще были периоды".

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Максимюк рассказал, что в "Днепре" знали о его зависимости и пытались помочь:

"Я ходил к психологу. Это до клуба дошло, меня клуб пытался спасать. Мне сделали лимит на карточке на зарплату: я не мог больше определенной суммы снять наличных. Если хотел больше, должен был спрашивать разрешения у руководства, объяснять. Тогда мне через жену разблокировали карточку. А так - 300-400 долларов на неделю-две, больше я не мог снять. Все понимали, что это болезнь и пытались помочь. А меня затягивало. Когда проигрываешь серьезные суммы - идешь отыграться. Я не говорю, что все время проигрывал. У меня был выигрыш 300 тысяч гривен и даже 750 тысяч за вечер. Тогда доллар был 4-5 гривен".

Он также вспомнил об отношении со стороны казино:

"Тогда казино работали легально. Мне казино машину давало с охраной, я ехал и клал деньги в банковский ящик. Давали охрану, потому что не в их интересах было, чтобы их клиента ограбили. Они берегли таких клиентов, как я. Они знали, что я на следующий день верну им деньги".

Максимюк признался, что не стал переходить в харьковский "Металлист", а выбрал город, где не было казино:

"Я мог пойти в "Металлист" к Маркевичу, но выбрал "Волынь", потому что в Луцке не было казино. Да, были все эти автоматы, "однорукие бандиты", но я туда - нет. Ближайшее было во Львове, но туда же не наездишься. Я боролся, как мог. Видел, что у меня все идет наперекосяк".

Напомним, ранее стало известно, что Максимюк сейчас работает грузчиком в супермаркете.

Роман Максимюк: карьера в футболе

Роман Максимюк играл за целый ряд украинских клубов, среди которых "Прикарпатье", "Динамо" Киев, "Днепр", "Волынь" и "Черноморец". Также он выступал в российском "Зените" и других клубах.

Максимюк имеет опыт выступлений за сборную Украины, в составе которой сыграл пять матчей.

Последним клубом Максимюка была "Волынь". Он завершил свою карьеру в 2011 году.

Максимюк является чемпионом Украины 2000 года, обладателем Кубка России 1999 года и Кубка Украины 2000 года.

В 2017 году официальный сайт ФК "Тернополь" объявил о назначении главным тренером команды Романа Максимюка, но через несколько дней появилась информация, что он покинул тернопольский клуб. По данным украинских СМИ, Максимюк подозревался в организации договорных матчей.

Автор: Антон Дударь