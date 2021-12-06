Роман Максимюк поиграл за несколько известных украинских клубов, в числе которых "Динамо" Киев.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Роман Максимюк рассказал грустную историю своей жизни, как он потерял все свои сбережения и недвижимость.

Экс-футболист сейчас работает грузчиком в одном из супермаркетов Луцка и очень хочет вернуться в футбол. Максимюк в интервью Fanday рассказал, что у него есть тренерская лицензия и он готов рассмотреть разные предложения. Также он рассказал, готов ли принять предложение от какого-то клуба из России.

– Ваш самый большой гонорар – 50 тысяч долларов за Кубок России – что он означал в тогдашних ценах?

– В 1999 году 50 тысяч долларов ‒ это как сейчас 500, наверное. Если брать по соотношению, по цене недвижимости. Я за 50 тысяч купил в Ивано-Франковске три трехкомнатные квартиры. Мне предлагали купить недвижимость в Санкт-Петербурге за 55 тысяч у базы "Зенита". Через два года она стоила 750 тысяч.

– Какая была самая глупая трата денег в вашей жизни?

– Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата.

Читайте такжеСпикер СБУ прокомментировал новость о задержании экс-нападающего Динамо Милевского– На что живете сейчас?

– Работаю грузчиком. Квартиры во Франковске не остались, я их продал. Так получилось, что когда я пришел в "Динамо", они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе и мне не дали. Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве. Ради трехкомнатной в Киеве в 2000 году нужно было продать три в Ивано-Франковске. Я понял, что во Франковск не вернусь, в Днепре не хотелось жить, решил оставаться в Киеве.

‒ Что с той квартирой?

‒ Оставил ее бывшей жене. Во время развода я оставил все, – сказал Максимюк.

– Юрий Вернидуб говорит, что отказал бы российским клубам. Как думаете, это правда?

– Это его слова, он в интервью четко сказал. Такова его позиция. Толик Тимощук выбрал другую позицию и сейчас помощник тренера в "Зените". У каждого есть своя позиция.

– А вы бы пошли тренировать российский клуб сейчас?

– Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.

Читайте такжеЭкс-футболист сборной Украины рассказал, как Алиев избивал его жену и сынаВот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого.

Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как бы я поступил, – сказал Максимюк.

Роман Максимюк: карьера в футболе

Роман Максимюк играл за целый ряд украинских клубов, среди которых "Прикарпатье", "Динамо" Киев, "Днепр", "Волынь", и "Черноморец". Также он выступал в российском "Зените" и других клубах.

Роман Максимюк имеет опыт выступлений за сборную Украины, в составе которой сыграл пять матчей.

Последним клубом Максимюка была "Волынь". Он завершил свою карьеру в 2011 году.

Максимюк является чемпионом Украины 2000 года, обладателем Кубка России 1999 года и Кубка Украины 2000 года.

В 2017 году официальный сайт ФК "Тернополь" объявил о назначении главным тренером команды Романа Максимюка, но через несколько дней появилась информация, что он покинул тернопольский клуб. По данным украинских СМИ, Максимюк подозревался в организации договорных матчей.

Автор: Владимир Медяник