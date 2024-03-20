ЕС внес Никиту Мазепина в санкционный список, поскольку главным спонсором его деятельности как гонщика был его отец Дмитрий, которого в ЕС называют "членом ближайшего окружения" Путина.

Общий суд ЕС в среду принес победу российскому бывшему гонщику Формулы-1 Никите Мазепину, отменив санкции ЕС, введенные против него в рамках ответа блока на войну России в Украине.

Как пишет Reuters, Европейский Союз добавил 25-летнего Мазепина в свой санкционный список из-за его связи с отцом Дмитрием, влиятельным бизнесменом, который был главным спонсором деятельности своего сына как гонщика. Европейский Союз называл Дмитрия Мазепина "членом ближайшего окружения" правителя России Владимира Путина.

"Но в решении в среду суд отметил, что Мазепин перестал быть пилотом гоночной команды Haas F1, что означает, что ЕС ошибся, оставив спортсмена в санкционном списке после того, как он покинул команду. Суд заявил, что критерий "ассоциации", который используется в режиме санкций ЕС, требует существования связи, выходящей за пределы простых семейных отношений, чего, по его словам, не было после того, как Мазепин прекратил участие в гонках Формулы-1", - пишет Reuters.

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Мазепин также оспорил санкции ЕС и Канады в рамках своей попытки вернуться в Формулу-1.

Сейчас он участвует в азиатской серии Ле-Ман, менее известной гоночной лиге, которая проводит соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах и Малайзии.

Санкции ЕС против российских олигархов

Ранее сообщалось, что Венгрия добивается вывода из-под общеевропейских санкций девятерых россиян, среди которых олигархи Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.Также, Венгрия добивается снятия санкций с сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой, олигархов Михаила Фридмана, Григория Березкина, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и его сына Никиты.

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