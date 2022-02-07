Ирен Вюст в свои 35 лет переписала историю.

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала первой спортсменкой в истории, которая смогла выиграть золотую медаль на пяти разных зимних Олимпиадах.

В Пекине-2022 Вюст оказалась самой быстрой на дистанции 1500 метров, установив новый олимпийский рекорд - 1:53,28.

Ранее Ирен была олимпийской чемпионкой в Турине-2006 (на дистанции 3000 м), в Ванкувере-2010 (1500 м), в Сочи-2014 (3000 м и в командной гонке) и в Пхенчхане-2018 (1500 м).

Добавим, что всего за всю свою грандиозную карьеру Вюст выиграла 12 олимпийских медалей: шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую.

Отметим, что шестикратной олимпийской чемпионкой также была советская конькобежка Лидия Скобликова.

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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