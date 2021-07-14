Дарья Устинова предложила подписчикам "честно" оценить форму российской команды.

Российская пловчиха Дарья Устинова раскритиковала экипировку, которую выдали спортсменам из РФ для участия в Олимпийских играх в Токио.

Устинова примерила одежду и опубликовала снимки на своей странице в Instagram. При этом она написала:

"Недавно получили Олимпийскую экипировку ото Zasport. Предлагаю вам оценить ее в комментариях. Только честно".

"Когда дают бесплатно, это одно. Купили бы вы себе костюм синий за 10 тысяч рублей? Думаю ОКР потратил на него и того больше. Дизайна 0", - написал один из подписчиков.

Устинова ответила:

"Я бы не купила ничего из этой коллекции...".

Одна из подписчиц написала, что ей понравились некоторые вещи, в том числе футболка. Устинова ответила: "Я тебе потом близко покажу ее. Может, ты передумаешь".

"Форма некрасивая, к сожалению", - также отметили в комментариях. "Понимаю, почему вам не нравится", - согласилась пловчиха.

Она также подчеркнула, что ей понравилось только платье и отметила, что у предыдущего производителя формы экипировка была "гораздо лучше по качеству и дизайну".

Отметим, что компанией Zasport, которая является производителем формы, руководит Анастасия Задорина - дочь геренал-полковника ФСБ Михаила Шекина.

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Россия на Олимпиаде в Токио: что известно

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд принял решение на два года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, в связи с подменой допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

На Олимпиаде в Токио россияне, таким образом, будут участвовать без своего флага и гимна.

Российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР, а вместо гимна РФ будет звучать Первый концерт Петра Чайковского.

Перед Олимпиадой российским олимпийцам объяснили, как отвечать на "провокационные" вопросы - про Крым, Донбасс, допинг и другие.

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Автор: Антон Дударь