instagram.com/ustinova_d.k

Российская пловчиха Дарья Устинова раскритиковала экипировку, которую выдали спортсменам из РФ для участия в Олимпийских играх в Токио.

Устинова примерила одежду и опубликовала снимки на своей странице в Instagram. При этом она написала: 

"Недавно получили Олимпийскую экипировку ото Zasport. Предлагаю вам оценить ее в комментариях. Только честно".

instagram.com/ustinova_d.k
instagram.com/ustinova_d.k
instagram.com/ustinova_d.k
instagram.com/ustinova_d.k
instagram.com/ustinova_d.k

"Когда дают бесплатно, это одно. Купили бы вы себе костюм синий за 10 тысяч рублей? Думаю ОКР потратил на него и того больше. Дизайна 0", - написал один из подписчиков. 

Устинова ответила:

"Я бы не купила ничего из этой коллекции...".

instagram.com/ustinova_d.k

Одна из подписчиц написала, что ей понравились некоторые вещи, в том числе футболка. Устинова ответила: "Я тебе потом близко покажу ее. Может, ты передумаешь".

"Форма некрасивая, к сожалению", - также отметили в комментариях. "Понимаю, почему вам не нравится", - согласилась пловчиха.

instagram.com/ustinova_d.k

Она также подчеркнула, что ей понравилось только платье и отметила, что у предыдущего производителя формы экипировка была "гораздо лучше по качеству и дизайну".

Отметим, что компанией Zasport, которая является производителем формы, руководит Анастасия Задорина - дочь геренал-полковника ФСБ Михаила Шекина.

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Автор: Антон Дударь