Марта Костюк в 1/32 финала обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

В среду, 17 января, Марта Костюк сыграла поединок 1/32 финала первого в этом году турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии.

Украинская теннисистка в трех сетах одолела представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Поединок Костюк и Мертенс продлился 2 часа и 55 минут. Украинка сделала три подачи навылет, совершила 11 двойных ошибок и использовала 4 из 8 брейк-поинтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) - Элизе Мертенс - 5:7, 6:1, 7:6 (10:6)

Это была вторая встреча Костюк и Мертенс. Счет в личных противостояниях теннисисток стал ничейным - 1:1.

В следующем раунде Australian Open-2024 Марта Костюк сыграет против победительницы пары Мария Саккари (Греция) - Элина Аванесян.

Добавим, что в первом раунде Открытого чемпионата Австралии Марта в трех сетах обыграла американку Клер Лю (6:3, 4:6, 6:1).

Напомним, в 1/32 финала Australian Open-2024, помимо Костюк, вышли также Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Элина Свитолина.

В 1/16 финала турнира уже пробилась Цуренко, обыгравшая накануне представительницу Испании Ребеку Масарову. Свитолина и Ястремская свои матчи сыграют 18 января.

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