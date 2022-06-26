Серб уверен в том, что отстранять российских и белорусских теннисистов было несправедливым решением.

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на позицию Сергея Стаховского, который призывает запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах из-за войны в Украине.

На пресс-конференции перед стартом Wimbledon-2022 сербский спортсмен заявил, что представители стран-агрессоров должны соревноваться и не заслуживают отстранения.

"Конечно, я знаю Сергея давно. Он долгое время был моим коллегой не только на корте, но и в Совете игроков. У нас действительно хорошие отношения. Я с ним связывался и мы общались в последнее время. Я понимаю, что он и украинцы испытывают недовольство в сторону России и происходящего… Конечно, я не буду комментировать и лезть в суть войны… Как ребенок войны и даже не одной, на самом деле, я знаю, какие это эмоции, когда ты в таком положении.

Но с другой стороны, я не могу сказать, что полностью согласен с бессрочным запретом выступать российским и белорусским игрокам. Я просто не вижу, какой был их вклад в происходящее. Я не думаю, что это справедливо.

Я считаю, что россияне и белорусы согласились бы пойти на компромисс, который они имели в ситуации с Олимпийскими играми, где они выступали под нейтральным флагом. Я думаю, что они заслуживают победы. Они заслуживают соревнования. Они профессиональные спортсмены, никто из них не поддержал ни одной войны или чего-нибудь подобного.

Это очень щепетильная тема. Если что-то происходит на глобальном уровне, чтобы ты не сказал как человек из той или иной страны, это будет так или иначе оцениваться. Я понимаю обе стороны. Очень сложно сказать, что правильно, а что нет. Но как спортсмен я ставлю себя на их место - если бы мне запретили играть из-за подобных обстоятельств, а моего вклада в это не было, я бы не считал, что это справедливое решение.

Позвольте мне напомнить, что в 90-е годы - с 1992 по 1996 год - любым спортсменам из Сербии не было позволено выступать на международной арене в любом виде спорта. Так что я знаю, какие это эмоции. В то время я был очень юным, но я знаю тогдашних спортсменов и как это повлияло на их жизнь. Многие из них ушли из спорта, потому что 4 года - это очень долгий срок. Поэтому это все, что я могу сказать", - сказал Джокович.

Добавим, что ранее экс-первая ракетка мира Новак Джокович осудил решение организаторов Wimbledon-2022 отстранить спортсменов стран-агрессоров от турнира. Серб был возмущен решением Wimbledon отстранить россиян и белорусов, потому что теперь он не досчитается рейтинговых очков.

Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Wimbledon-2022: главное