Новак Джокович заявил, что российские и украинские теннисисты могли бы выступить вместе на Wimbledon-2022.

Знаменитый сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович осудил решение организаторов Wimbledon-2022 отстранить спортсменов стран-агрессоров от турнира.

В комментарии информационному агентству AP Джокович заявил, что многие теннисисты не поддержали дисквалификацию россиян и белорусов.

"Я считаю, это решение было неправильным, ошибкой. Вообще этого не поддерживаю. Но эта тема очень чувствительная и какое бы решение вы не приняли, оно все равно приведет к спорам.

Я общался с президентом ATP и некоторыми членами совета за последние несколько дней. Я рад, что игроки собрались и показали, что со стороны Wimbledon совершается ошибка. Для меня это отрицательно, потому что в этом году я не могу защитить 4 тысячи очков (с Australian Open и Wimbledon).

Я слышал некоторые рекомендации от ATP и WTA. Представители Беларуси, России и Украины могли сыграть вместе в выставочных матчах или в миксте, а призовые были бы направлены жертвам в Украине. Были варианты, но рассматривать их никто не стал.

Я думаю, что будут определенные игроки, которые будут относиться ко всему негативно, и будут жаловаться больше других. Это сложная ситуация, потому что сложно сказать, что правильно, а что нет. Это одно из таких решений и ситуаций, когда всегда будет кто-нибудь, кто будет страдать больше. Это проигрышная ситуация для всех", – сказал Джокович.

Напомним, ранее организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Добавим, что Новак Джокович является действующим победителем Wimbledon.

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