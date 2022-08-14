Ричард Макларен считает, что со спортсменами стран-агрессоров поступили несправедливо.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен высказался об отстранении российских и беларуских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

77-летний эксперт по допингу заявил, что российские спортсмены не несут ответственности за развязанную Россией полномасштабную войну в Украине.

"То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать на международных соревнованиях.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу атлетов, то международные федерации будут обязаны их допустить", - приводит слова Макларена издание Sportschau.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 172-й день.

После нападения России на Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и беларуских спортсменов от международных соревнований.

Накануне президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры. Он подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.

Кроме того, член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что спортсмены стран-агрессоров могут быть недопущены к участию в летней Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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