На Паралимпийских играх гребчица, которая обошла украинку, едва не утонула (фото, видео)

У девушки сильно затруднены движения туловища и ног, а потому она оказалась в опасной ситуации.

Чилийская гребчица Катеринн Воллерман, которая обошла украинку Марину Мажулу в шаге от золота, едва не утонула после заплыва на дистанции 200 м на Паралимпийских играх-2024.

Как пишет Bild, девушка выступает в классе KL1, куда входят спортсмены с сильно затрудненными движениями туловища и ног, они не могут контролировать мышцы бедер или таза. Воллерман финишировала первой с результатом 51,95 секунд. Мажула же получила серебро.

Когда Валлерман тормозила, ее байдарка перевернулась, и девушка оказалась в воде. Учитывая ее паралич, сложилась опасная ситуация. К чилийке вовремя прибыли спасатели и оказали ей помощь.

Двенадцать лет назад Катеринн заболела поперечным миелитом. Болезнь поразила ее спинной мозг и обострилась из-за неправильного лечения. Из-за этого она передвигается в инвалидном кресле. В активе Валлерман есть уже бронзовая награда Паралимпиады в Токио.

Паралимпийские игры - какие результаты

Как сообщал УНИАН, вчера в Париже завершились Паралимпийские игры 2024. Украине удалось занять 7 место в итоговом медальном зачете, получив 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

Медальный зачет выиграла сборная Китая, которая стала лидером по количеству наград. В целом китайские спортсмены получили 220 медалей, среди которых 94 золотых.

Второе место завоевала Великобритания, которая получила 49 золотых медалей, 44 серебряных и 31 бронзовую. Третьей стала сборная США, которая отстала от лидера на 58 золотых медалей.

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