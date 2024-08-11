Спортсменку отправили в тюрьму под сомнительным предлогом, чтобы в конце концов поменять на российского торговца оружием.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая почти год провела в качестве заложника в российской тюрьме, получила золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Грайнер выступала за один из баскетбольных клубов России, пока в феврале 2022 года ее не задержали в московском аэропорту. Формальным основанием стало наличие масла каннабиса в картриджах для электронной сигареты в ее багаже. Несмотря на то, что у баскетболистки был рецепт от американского врача на это средство, ей пришлось провести в российской тюрьме около 10 месяцев.

Российский суд назначил Грайнер 9 лет заключения, но ее освободили уже в декабре 2022 года. Спортсменку обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута, известного как "Торговец смертью", который отбывал наказание в США. В 2023 году женщина продолжила играть в баскетбол, но уже за американскую команду.

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33-летняя спортсменка также приняла участие в нынешней Олимпиаде в Париже, где сборная США победила Францию со счетом 67:66 в финальной игре за золотую медаль. Это произошло как раз в последний день игр - в воскресенье, 11 августа.

"Я не думала, что буду здесь. Буду здесь выигрывать золото для своей страны, представляя, как моя страна боролась за меня так тяжело, чтобы просто стоять здесь. Эта золотая медаль будет занимать особое место среди двух других, которые мне посчастливилось выиграть", - сказала Грайнер после финальной игры.

В Париже закончилась Олимпиада

Как писал УНИАН, сегодня в Париже закончился последний спортивный день Олимпийских игр 2024 года. Сборная Украины заняла 22 место в медальном зачете. В итоге наша команда стала обладательницей трех золотых, пяти серебряных и четырех бронзовых медалей. Это лучший медальный результат за последние 12 лет.

А победителем Олимпиады стала сборная Соединенных Штатов Америки. В ее активе 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые награды. Второе место занял Китай (40-27-24), третье - Япония (20-12-13).

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