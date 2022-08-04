США и Россия обсуждают возможность обмена пленными, в результате которого Грайнер вернется домой из России.

Российский суд признал звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер виновной в "попытке контрабанды наркотиков" в Россию и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.

Об этом сообщает The New York Times.

Вынесение приговора положило конец судебному процессу, за которым внимательно наблюдали, и который, по словам ее сторонников, сделал ее пешкой в ​​напряженных геополитических разборках вокруг войны в Украине.

США и Россия обсуждают возможность обмена пленными, в результате которого Грайнер вернется домой из России, где она содержится под стражей со середины февраля.

Официальные лица в Москве заявили, что приговор является необходимым предварительным условием для возможного обмена. Соединенные Штаты утверждают, что ее задержали ошибочно, поскольку Россия использовала ее в качестве козыря.

Президент Байден назвал приговор "неприемлемым", заявив, что это "еще одно напоминание о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни".

Элизабет Руд, поверенный в делах посольства США в Москве, назвала приговор "судебной ошибкой", а защита Грайнер назвала его "абсолютно необоснованным". Ее адвокаты заявили, что подадут апелляцию.

При этом на администрацию Байдена оказывается давление со стороны жены и сторонников Грайнер, требующих договориться о ее освобождении.

Как сообщал УНИАН, в "ДНР" решили "судить" за "наемничество" еще пять взятых в плен иностранцев.