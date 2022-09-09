МОК оставил в силе санкции против спортсменов страны-агрессора на международных турнирах.

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил позицию по санкциям в отношении российских спортсменов.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после заседания исполкома.

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию в Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе.

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Санкции состоят в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе", - приводит слова Адамса "Р-Спорт".

Напомним, что в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и беларуских атлетов к участию в международных соревнованияхв из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что спортсмены стран-агрессоров могут быть недопущены к участию в летней Олимпиаде-2024. XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.

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