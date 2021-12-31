Кирилл Шевченко победил Давида Паравяна.

В Варшаве проходил чемпионат мира по игре в блиц и быстрые шахматы. Украина тоже имела свое представительство на этих соревнованиях.

19-летний киевлянин Кирилл Шевченко в одной из партий играл против 23-летнего москвича Давида Паравяна.

В эндшпиле поединка Давид попал в цейтнот (дефицит времени), что для него было довольно обидно, ведь он имел выигрышную позицию. Паравян хотел вместо пешки поставить второго ферзя (это правилами разрешено), но рядом запасной фигуры не было. Он остановил часы и дождался, пока ему передадут ферзя.

Когда он снова запустил отсчет часов, то через секунду время истекло, которого и так было мало. Давид разозлился и на эмоциях швырнул фигуры. Но мгновенно улыбнулся и вежливо пожал руку сопернику - Шевченко, который одержал победу.

Недавно мужская сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам и тогда Кирилл Шевченко был в составе "желто-синей" сборной.

Также на этом ЧМ польский гроссмейстер Павел Тецлаф после своего неудачного хода разочаровался и курьезно упал со стула.

Вас также могут заинтересовать новости: