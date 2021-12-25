В Украине хотят провести юношескую и взрослую Олимпиаду.

Украина будет претендовать на проведение Юношеской Олимпиады в 2028 году, а также зимних Олимпийских игр в 2030 году.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает "Слово і діло".

"Сейчас президент поставил задачу - и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, - мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские - в 2028 году и зимние Олимпийские игры - в 2030", - подчеркнул министр.

Он также объяснил, зачем это нужно Украине:

"Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?".

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По словам Гутцайта, Украина будет подавать самостоятельные заявки.

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