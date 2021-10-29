Олимпиада-2022 пройдет в Пекине / фото REUTERS
Статистическая компания Gracenote сделала медальный прогноз на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Он был опубликован на сайте Gracenote.
Согласно прогнозу, сборная Украины на зимних Играх не сможет завоевать ни одной медали.
По мнению аналитиков, медали смогут взять 27 стран, и Украины нет в их числе.
Первое место в медальном зачете прогнозируют сборной Норвегии.
gracenote.com
Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде Украина завоевала одну медаль - золото выиграл фристайлист Александр Абраменко.
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Уже известен официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.