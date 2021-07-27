28 июля украинская теннисистка будет сражаться с итальянкой за проход в полуфинал.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк поддержал Элину Свитолину перед четвертьфиналом олимпийского теннисного турнира.

Беленюк, который также работает народным депутатом Украины, сделал соответствующее сообщение у себя в Instagram.

"Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кенж (Кеджау Ньябали, украинский темнокожий дзюдоист, сын украинки и выходца из Гвинеи-Бисау - прим.ред.). У Элины завтра матч 1/4 финала. Ей однозначно будет нужна наша поддержка", - написал Беленюк.

Свитолина разыграет путевку в полуфинал с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи ориентировочно в пять утра 28 июля.

Напомним, что Свитолина недавно отпраздновала свадьбу с Гаэлем Монфисом. А Кеджау Ньябали, которого упомянул Беленюк в своей заметке, 28 июля ждет схватка на татами. Наш дзюдоист будет соревноваться в весовой категории до 90 кг.

Сам Беленюк выйдет бороться на ковер 4 августа.

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Автор: Артем Будрин