Украинская теннисистка готовится к новому сезону.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина нашла себе нового тренера.

Звезда отечественного спорта сделала соответствующее сообщение в Instagram.

36-летний специалист из Латвии Андис Юшка будет теперь тренировать украинку. Ему будут помогать 60-летний австриец Гюнтер Бресник (будет занимать должность тренера-консультанта) и 35-летний украинский тренер по физической подготовке Юрий Жураковский.

Сейчас Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.

Юшка тренировал ранее Елену Остапенко (Латвия, WTA №28) и Аманду Анисимову (США, WTA №78).

Бресник тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. А еще он известен тем, что работал с легендарным Борисом Беккером.

"Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры" - заявила Свитолина.

Напомним, что Элина прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом после 5 лет совместной работы.

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