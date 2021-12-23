Первая ракетка Украины Элина Свитолина нашла себе нового тренера.
Звезда отечественного спорта сделала соответствующее сообщение в Instagram.
36-летний специалист из Латвии Андис Юшка будет теперь тренировать украинку. Ему будут помогать 60-летний австриец Гюнтер Бресник (будет занимать должность тренера-консультанта) и 35-летний украинский тренер по физической подготовке Юрий Жураковский.
Сейчас Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.
Юшка тренировал ранее Елену Остапенко (Латвия, WTA №28) и Аманду Анисимову (США, WTA №78).
Бресник тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. А еще он известен тем, что работал с легендарным Борисом Беккером.
"Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры" - заявила Свитолина.
Напомним, что Элина прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом после 5 лет совместной работы.
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Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.