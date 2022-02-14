Также если Камила Валиева выиграет медаль в личном турнире, то церемонию награждения отменят.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022.

Соответствующее заявление размещено на сайте МОК.

Дело в том, что в командных соревнованиях по фигурному катанию сборная олимпийского комитета России выиграла золотые медали, но в их составе выступала 15-летняя Камила Валиева, сдавшая положительный допинг-тест.

Вручение медалей должно было пройти 7 февраля, но церемонию перенесли на неопределенный срок из-за расследования допинг-пробы Валиевой. Напомним, что серебро выиграли США, а бронзу - японцы.

CAS допустил Камилу к личному турниру Олимпиады-2022, но если Валиева там попадет на пьедестал, то церемонию награждения проводить не будут.

Ранее в США прокомментировали допинг-скандал, в эпицентр которого попала Валиева.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки