Руководство КНДР нарушило Олимпийскую хартию.

Международный олимпийский комитет не допустил Северную Корею к зимним Олимпийским играм в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года за отказ от выступления на Олимпиаде-2020.

В Северной Корее приняли решение не отпускать своих спортсменов в Токио якобы для того, чтобы не распространялся коронавирус. Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что таким образом руководство КНДР нарушило Олимпийскую хартию, которая требует обеспечить участие спортсменов на Играх.

НОК КНДР был единственным из всех членов МОК, который осмелился пропустить летние Игры в Токио. В Пекине-2022 представители Северной Кореи смогут выступить лишь под нейтральным флагом.

Заметим, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане-2018 (Южная Корея) спортсмены из Северной Кореи прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также сыграли общей командой в женском хоккее.

Читайте также"Летающий": в Пекине представили факел Олимпиады-2022 (фото, видео)

Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.

Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Автор: Артем Будрин