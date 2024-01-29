Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на 4 года россиянку Камилу Валиеву.

Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Согласно решению суда, Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Ее дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Также россиянку лишили всех наград, полученных за этот период, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

"Госпожа Валиева не смогла доказать, что совершила нарушение антидопниговых правил ненамеренно", - говорится в решении CAS.

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Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой вспыхнул на Олимпиаде-2022 в Пекине. Тогда российские фигуристы с Валиевой в составе выиграли золото в командном турнире. Однако церемонию награждения отложили из-за положительного теста на допинг у Валиевой.

Валиеву подозревали в употреблении запрещенного в спорте препарата триметазидина. Примечательно, что запрещенное вещество обнаружили в пробе россиянки, которую она сдала еще 25 декабря 2021 года после победы на чемпионате России по фигурному катанию. Однако известно об этом стало только во время Олимпийских игр в Пекине.

В защиту Валиевой ее окружением озвучивались разные версии попадания запрещенного препарата в организм спортсменки. Основной была версия, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Несмотря на положительную пробу на допинг, Валиеву допустили до личного турнира ОИ-2022, в котором она стала четвертой. А после Олимпиады-2022 Валиева с незакрытым допинговым делом продолжала выступать на внутрироссийских соревнованиях, некоторые из которых она выигрывала.

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