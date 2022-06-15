Отмечается, что так называемые спортивные "журналисты", "комментаторы" и "телеведущие" публично призывают к войне против Украины и поддерживают военные преступления России на нашей территории.

Министерство молодежи и спорта Украины предлагает включить в санкционный список трех российских спортивных пропагандистов - Дмитрия Губерниева, Антона Анисимова и Андрея Сидорчика.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что для принятия такого решения предложения направлены в Министерство иностранных дел и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Эти так называемые спортивные "журналисты", "комментаторы" и "телеведущие" публично призывают к войне против Украины и поддерживают военные преступления РФ на нашей территории. Кроме того, указанные лица позволяют себе неприемлемые высказывания в отношении наших спортсменов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на рассмотрении правительства сейчас находится еще один, ранее поданный перечень. Он включает 10 физических лиц из России. Среди них - президент Международной федерации шахмат россиянин Аркадий Дворкович, шахматист из Крыма Сергей Карякин, функционеры "Юнармии" Никита Нагорный, Виктор Кауров, Светлана Хоркина, депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Анатолий Карпов и другие.

По поручению правительства Минмолодёжьспорта постоянно осуществляет мониторинг лиц, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.

"Благодаря тесному сотрудничеству с правительством, Офисом президента и международным спортивным сообществом введены уже 129 санкций. Они касаются исключения России и Беларуси из международных спортивных организаций, лишения их спортсменов права участвовать в международных и европейских соревнованиях, а также права этих стран проводить международные соревнования", - говорится в сообщении и отмечается, что санкционный список постоянно дополняется.

Напомним, что ранее российский комментатор Саша Шмурнов покинул Россию и осудил режим путина.

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