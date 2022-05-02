55-летний радиоведущий Александр Шмурнов из Москвы эмигрировал в Южную Америку.

Известный российский телекомментатор и футбольный обозреватель Александр Шмурнов раскритиковал политику Путина и выступил категорически против войны. 55-летний радиоведущий из Москвы эмигрировал в Южную Америку.

Шмурнов покинул российский федеральный канал "Матч ТВ" и заявил, что "у России нет никаких оправданий для вторжения в Украину".

"Мне хотелось бы, чтобы популярные россияне, которые находятся в безопасности, хотя бы написали в своих соцсетях, что они против войны. Таким образом они посеют сомнения у сторонников войны. Я точно знаю, что Россия пересекла границу соседнего государства и эта война должна быть остановлена. Государство, которому я долго платил налоги, на эти налоги убивает людей на территории страны, которую я тоже считаю своей. Люди не должны умирать под бомбами, и меня не интересует ни одна причина для ведения этой войны", – сказал Шмурнов для портала "Вот так".

Ранее комментатор Кирилл Дементьев, работавший вместе со Шмурновым на "Матч ТВ", тоже покинул территорию Российской Федерации.

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