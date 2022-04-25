Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что Россия лишена права принять Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2022/2023 из-за военного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Совет ISU подтверждает свою солидарность со всеми пострадавшими от конфликта и еще раз осуждает российское вторжение в Украину. Союз осуждает нападение России на Украину. На территории РФ запрещено проводить какие-либо соревнования под эгидой ISU", - говорится в сообщении.

Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Сообщается, что Россия и Беларусь также не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности.

Кроме того, ISU принял решение выделить 200 тысяч швейцарских франков на поддержку украинской федерации.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил запретить фигуристам и официальным лицам из России и Беларуси участвовать в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по фигурному катанию.

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