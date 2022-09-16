Спортсмены стран-агрессоров и далее не смогут выступать на международных турнирах.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение продлить дисквалификацию российских и беларуских спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Подтверждено решение Исполнительного комитета от 1 марта 2022 года о запрете спортсменам РФ и Беларуси участвовать в международных соревнованиях до дальнейшего оповещения.

Видео дня

Данное решение поддержали 39 представителей Конгресса, 2 высказались против, 5 - воздержались.

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и беларуских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.

Вас также могут заинтересовать новости: