Апелляции хоккейных федераций РФ и Беларуси на отстранение их команд были отклонены IIHF.

Международная федерация по хоккею с шайбой (IIHF) отклонила апелляции Федерации хоккея России (ФХР) и Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) на отстранение сборных РФ и Беларуси от всех международных турниров.

В сообщении пресс-службы Международной федерации отмечается, что решения дисциплинарного совета IIHF являются не санкциями, а "реализацией политики безопасности, которая не носит дискриминационный характер".

Таким образом, российские и белорусские сборные окончательно отстранены от участия в международных соревнованиях, и не смогут выступить на мужских и женских чемпионатах мира 2023 года в любых возрастных группах и дивизионах.

Кроме того, IIHF подтвердила законность лишения России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года. Апелляция на решение не назначать российских арбитров на международные турниры также была отклонена.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф поддержал решение Дисциплинарного совета IIHF отклонить апелляции федераций хоккея России и Беларуси на запрет на участие этих сборных в международных турнирах.

"Мы приветствуем решение независимого Дисциплинарного совета IIHF, который поддерживает решение Совета IIHF о запрете участия сборных России и Беларуси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне.

Мы утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось. Независимый совет поддержал наше мнение о том, что проведение молодёжного и взрослого чемпионатов мира в России или участие российской и белорусской команд в соревнованиях IIHF было бы неприемлемым риском для безопасности", – приводит слова Тардифа официальный сайт IIHF.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 133-й день.

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