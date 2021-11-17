Организация более 15 раз продлевала санкции против России.

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте World Athletics.

ВФЛА была лишена членства в Международной федерации в ноябре 2015 года из-за антидопинговых нарушений. С тех пор санкции применялись более 15 раз. Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только после получения нейтрального статуса от World Athletics.

Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по реабилитации. Рекомендация была одобрена.

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Российских спортсменов не допустили на чемпионат Европы-2021 по легкой атлетике в помещении.

В 2019 году во Всемирной ассоциации легкой атлетики главной причиной продления дисквалификации назвали тот факт, что российские спортсмены продолжили работать с тренерами, которые ранее были признаны виновными в махинациях с допингом.

Автор: Артем Будрин