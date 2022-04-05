Украинская синхронистка Марина Алексеева рассказала о реакции на войну спортсменок из РФ.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в артистическом плавании Марина Алексеева рассказала о своем опыте общения с российскими спортсменами после военного вторжения РФ в Украину.

Украинская спортсменка заявила, что россияне продолжают утверждать, что бомбардировки мирных городов и убийства гражданского населения - это во благо самим украинцам.

"Они пишут: "Это же вам во благо. Это же мирная операция". Такое в самом начале войны написало где-то три человека.

Я им в ответ тоже немного написала, мол, давайте, приходите, посмотрите на эту мирную операцию, ощутите ее на себе. А они стоят на своем: "Это же вам во благо. Чтобы у вас все было хорошо", - сказала Алексеева в интервью OBOZREVATEL.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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