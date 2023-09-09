Интересно, что еще одна украинка Ирина Геращенко была близка к завоеванию медали, но с результатом 1,91 метра она заняла четвертое место.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих добыла золотую награду на этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

21-летняя украинка стала единственной спортсменкой, кому покорилась высота 2,00 метра.

Интересно, что еще одна украинка Ирина Геращенко была близка к завоеванию медали, но с результатом 1,91 метра она заняла четвертое место.

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Представительницы Сербии и Австралии соответственно стали серебряными и бронзовыми призерками соревнований.

Бриллиантовая лига. Брюссель. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м

2. Ангелина Топич – (Сербия) - 1,97 м

3. Элеонор Патерсон – (Австралия) - 1,94 м

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м

5. Морган Лейк – (Великобритания) - 1,91 м

6. Лия Апостоловски (Словения) - 1,91 м

Напомним, что Магучих неделю назад в Китае выиграла очередной этап Бриллиантовой лиги. Она покорила высоту 2,02 м, установив личный рекорд сезона и повторив лучший результат сезона в мире.

В конце августа Ярослава впервые в карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В Будапеште она завоевала золотую медаль, "взяв" высоту в 2,01 метра.

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