Ярослава Магучих досрочно квалифицировалась на Суперфинал Бриллиантовой лиги.

В субботу, 2 сентября, в Cямэне (Китай) состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги.

В секторе прыжков в высоту победительницей стала украинская спортсменка Ярослава Магучих.

Стоит отметить, что 21-летняя представительница Украины завоевала золото уже в момент, когда ее соперницы, Лия Апостоловски из Словении и Элеонора Паттерсон из Австралии, не сумели взять высоту 1,95 м. Магучих продолжила выступления и в итоге покорила высоту 2,02 м, установив личный рекорд сезона и повторив лучший результат сезона в мире.

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Еще одна украинская спортсменка, Юлия Чумаченко, с результатом 1,86 м заняла пятое место.

Отметим, что Ярослава Магучих завоевала уже четвертую в текущем сезоне награду на этапах Бриллиантовой лиги. Ранее украинка выиграла золотую медаль в Рабате, а также две бронзовые награды в Лозанне и Монако.

Магучих досрочно квалифицировалась на Суперфинал Бриллиантовой лиги, который пройдет в американском Юджине 16-17 сентября. Также на финальные соревнования отобралась украинская прыгунья Ирина Геращенко.

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