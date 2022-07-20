Норвежский гроссмейстер потерял мотивацию.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

"У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что не смогу многого от этого получить, мне это не особенно нравится. И хотя я уверен, что матч будет интересным по историческим причинам и все такое, я не имею никакого желания играть", - заявил 31-летний норвежец для Chess24.

Непомнящий выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право сыграть за звание чемпиона мира. Карлсен ранее выдвинул ультиматум, что он будет играть за титул чемпиона мира только при условии, если его соперником станет 19-летний француз иранского происхождения Алиреза Фиружа. Однако перспективный Фиружа занял последнюю позицию на турнире в Мадриде.

Теперь Непомнящий должен сыграть с шахматистом, занявшим вторую строчку на турнире претендентов. Им стал китаец Дин Лижэнь.

В декабре 2021 года Карлсен досрочно победил 32-летнего Непомнящего и в пятый раз защитил титул чемпиона мира. До того гениальный норвежец выигрывал матч за шахматную корону у россиянина Антона Карякина (2016 год), американца Фабиано Каруаны (2018 год) и дважды у индуса Ананда (2013 и 2014 годы).

Добавим, что Непомнящий осудил вторжение России в Украину. Другой российский гроссмейстер Карякин поддержал Путина, хоть и является уроженцем Крыма.

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