Магнус Карлсен продолжает мировое доминирование.

В Дубае завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

31-летний скандинав уверенно обыграл своего ровесника из России. Магнус досрочно защитил свою шахматную корону. В 11-й партии Карлсен одержал четвертую победу, которая обеспечила ему триумф.

Карлсен выиграл шестую, восьмую, девятую и одиннадцатую партии, а остальные завершились вничью. Со счетом 7,5 на 3,5 действующий чемпион защитил титул за три партии до конца матча. Непомнящий ни разу не победил.

Карлсен - действующий чемпион мира с 2013 года, когда он переиграл индуса Вишванатана Ананда. Затем норвежец успешно защищал титул в матче против того же Ананда, а также против россиянина Сергея Карякина и американца Фабиано Каруаны.

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Карлсен - Непомнящий: что нужно знать

Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2021 начался 24 ноября и должен был состоять из 14 партий, однако все решилось досрочно.

Действующий чемпион мира Карлсен в пятый раз защитил титул чемпиона мира, а Непомнящий впервые получил право сыграть в чемпионском поединке. Россиянин получил право встретиться с норвежцем, победив на турнире претендентов.

Автор: Артем Будрин