Магнус Карлсен защищает чемпионский титул в поединке с Яном Непомнящим.

В Дубае в эти проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

В сети набрал популярность видеоролик с реакцией Карлсена на грубую ошибку Непомнящего в девятой партии.

Норвежец крайне удивился, когда увидел ошибку соперника, и какое-то время не мог прийти в себя. На его лице читалось: "Не может быть". Очевидно, Карлсен решил перепроверить - возможно, он что-то не досмотрел.

"Я был удивлен ошибкой соперника. Очень неожиданно, когда ты можешь выиграть фигуру просто так. Как сказал Ян, это просто какая-то неудача, особенно учитывая, что даже после ошибки нет никакого продолжения. Просто абсурдный ход", - прокомментировал ситуацию Карлсен.

За сутки видео на YouTube-канале Chesscom India набрало более 300 тысяч просмотров.

Карлсен - Непомнящий: что нужно знать

Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2021 проходит с 24 ноября по 16 декабря. Соперники проведут 14 партий.

Действующий чемпион мира Карлсен уже в пятый раз проводит матч за титул чемпиона мира, а Непомнящий - впервые. Россиянин получил право встретиться с норвежцем, победив на турнире претендентов.

На данный момент Карлсен и Непомнящий сыграли десять партий. Норвежец ведет со счетом 6,5 на 3,5. Карлсен выиграл шестую, восьмую и девятую партии, а остальные завершились вничью.

Автор: Антон Дударь