К тому же Макс Ферстаппен обозвал Льюиса Хэмилтона "тупым болваном".

Представитель команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон главные претенденты на чемпионский титул 2021 года. Конкуренты за день до Гран-при США имели конфликт.

Во время тренировочных заездов Ферстаппен подумал, что действующий чемпион Хэмилтон "подрезал" его в первом повороте.

Макс мгновенно по радио назвал Хэмилтона "тупым болваном", а затем показал семикратному чемпиону средний палец.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/wXuBD6kecG — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Формула-1: результаты сезона

Ферстаппен пока занимает первое место. У него в активе 262,5 очка. У Хэмилтона - 256,5. Третьим идет Боттас (177).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. В тройку лидеров также входит "Макларен" (240).

Следующий этап состоится 24 октября - Гран-при США.

Автор: Артем Будрин