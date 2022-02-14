Дмитрий Пидручный совершил красивый поступок во время гонки преследования.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в гонке преследования на Олимпиаде-2022 финишировал на 13-й позиции.

Тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал для "Суспільного" о жесте "fair play" со стороны Дмитрия во время гонки.

Дело в том, что Пидручный во время гонки случайно сломал палку немца Йоханнеса Кюна. После этого украинец мигом отдал свою палку сопернику, а сам пробежал несколько сотен метров с одной палкой.

"Пидручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Дмитрий бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой. Я был в немецкой команде, чтобы извиниться, но они сказали, что это был очень красивый жест "fair play". Они очень уважают Дмитрия Пидручного", - сказал Санитра.

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