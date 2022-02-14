Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в гонке преследования на Олимпиаде-2022 финишировал на 13-й позиции.
Тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал для "Суспільного" о жесте "fair play" со стороны Дмитрия во время гонки.
Дело в том, что Пидручный во время гонки случайно сломал палку немца Йоханнеса Кюна. После этого украинец мигом отдал свою палку сопернику, а сам пробежал несколько сотен метров с одной палкой.
"Пидручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Дмитрий бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой. Я был в немецкой команде, чтобы извиниться, но они сказали, что это был очень красивый жест "fair play". Они очень уважают Дмитрия Пидручного", - сказал Санитра.
Биатлон на Олимпиаде-2022: главное
- Украинские биатлонистки неплохо выступили в индивидуальной гонке. А вот биатлонисты не смогли порадовать.
- В смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.
- Также наши биатлонистки участвовали в гонке преследования. Юлия Джима заняла 13-е место, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко финишировали соответственно на 25-й и 55-й позициях.
- Наши мужчины в гонке преследования выступили лучше: сразу трое попали в топ-25.
- Пидручный и Артем Прима квалифицировались в масс-старт, который пройдет 18 февраля.