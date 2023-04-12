Александр Долгополов прокомментировал казнь украинского военнопленного.

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов эмоционально прокомментировал резонансное видео казни украинского военнослужащего российскими террористами.

Экс-первая ракетка Украины, воюющий в рядах ВСУ, призвал показать эти кадры всем, кто все еще считает, что "спорт вне политики".

"Россияне обезглавили украинского солдата. Это нужно показать всем клоунам, которые держат спорт подальше от политики, без размытия.

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Это просто политика, не правда ли?

Также удивительно, что до сих пор мы не можем получить современные самолеты и ракеты большой дальности для борьбы с этим злом", - написал Долгополов в своем Twitter.

Напомним, 11 апреля в интернете было распространено видео, на котором российские оккупанты зверски казнили украинского воина. На опубликованных кадрах видно, как террористы отрезают голову ножом еще живому солдату ВСУ.

Ранее на это видео отреагировали в Офисе президента Украины, отметив, что "за все будет ответ и ответственность".

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