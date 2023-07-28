Владимир Кличко выразил слова поддержки Ольге Харлан.

Легендарный боксер Владимир Кличко прокомментировал скандальную дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в своих социальных сетях пост, к котором поддержал Ольгу Харлан, отметив, что украинка сохранила свою честь.

"Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице, которую только что победила. Спортивное руководство решило лишить ее победы.

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Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", - написал Кличко.

Ранее в Федерации фехтования Украины сообщили, что они намерены обжаловать решение о дисквалификации Ольги Харлан. Президент ФФУ Михаил Ильяшев также отметил, что организация полностью поддерживает украинскую саблистку.

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