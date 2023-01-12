Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима.

В четверг, 12 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км.

Лучший результат показала представительница Италии Лиза Виттоцци, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат с такой же точной стрельбой показала француженка Лу Жанмонно, уступившая победительнице 39 секунд. Третьей к финишу пришла еще одна предствительница Франции - Жулия Симон.

Сборную Украины в этой гонке представляли четверо биатлонисток: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и дебютантка сборной Любовь Кипьяченкова.

Видео дня

Отметим, что Дарья Блашко, которая должна была стартовать под 45-м номером, пропустила данную гонку.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая с двумя штрафными минутами финишировала 20-й.

Кубок мира. Пятый этап. Индивидуальная гонка (15 км)

1. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+0) 40:05:9

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0)+39.0

3. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +45.2

4. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+1) +1:09.7

5. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +1:10.9

6. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +1:20.5

...

20. Юлия Джима (0+1+0+1) +3:12.1

31. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4:37.0

41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5:06.1

89. Любовь Кипьяченкова (3+1+2+1) +10:56.5

Напомним, что в пятницу, 13 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Начало гонки в 15:25 по киевскому времени.

Вас также могут заинтересовать новости: