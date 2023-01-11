Украину в этой гонки представляли пять спортсменов, четыре из которых попали в очковую зону.

В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге прошла мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону.

Победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе. Чуть меньше 10 секунд ему уступил соотечественник Ветле Шестад Кристиансен. Тройку призеров замкнул двукратный чемпион мира словенец Яков Фак.

Сборную Украины в этой гонке представляли пять биатлонистов: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Денис Насыко.

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Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко. Он стартовал 89-м, но сумел финишировать 26-м, допустив один промах на втором огневом рубеже.

Артем Тищенко пришел к финишу 28-м, Тарас Лесюк - 29-м, Богдан Цымбал - 34-м.

За пределами топ-40 финишировал только Руслан Ткаленко - 46-й результат. Для Насыко это первое в карьере попадание в очки на Кубке мира.

Кубок мира. Пятый этап. Индивидуальная гонка (20 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 48:48,4 (1+0+0+1)

2. Ветле Шестад Кристиансен (Норвегия) +9,9 (0+0+0+1)

3. Яков Фак (Словения) +29,3 (0+0+0+0)

...

26. Денис Насыко (Украина) +3:32,1 (0+1+0+0)

28. Артем Тищенко (Украина) +3:45,1 (0+1+0+0)

29. Тарас Лесюк (Украина) + 3:51,5 (0+0+0+1)

34. Богдан Цымбал (Украина) +4:08,8 (0+0+0+2)

46. Руслан Ткаленко (Украина) +5:11,2 (0+2+0+1)

Напомним, что в четверг, 12 января, в Рупольдинге состоится индивидуальная гонка среди женщин. Старт заезда в 15:10 по киевскому времени.

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