Гонка Кубка мира по биатлону / фото REUTERS

В субботу, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась эстафетная гонка.

Победительницей эстафеты стала сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов. Вторыми стали россиянки, которые отстали от победительниц на 24,6 секунды. Тройку лучших замкнула сборная Франции. 

Сборная Украины выступила в таком составе: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и финишировала 11-й.

Семеренко допустила три промаха в первой стрельбе. Она передала эстафету десятой. Блашко использовала два дополнительных патрона и финишировала на 13-й позиции. Меркушина допустила 4 промаха в стрельбе и отправилась на штрафной круг. Белосюк без промахов закрыла все мишени в первой стрельбе и допустила два промаха во второй.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Антхольц (Италия)

1.  Норвегия (1+10)  1:12:54,1

2.  Россия (3+12)  +24,6

3.  Франция (0+13) +32,6

4.  Италия (0+13)  +32,6

5.  США (0+13)  +50,1

6.  Чехия (0+8)  +59,8

...

11.  Украина (1+10)  +1:50,9

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  • В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (636 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает норвежец Тарьей Бе (486).
  • У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
  • У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 33-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).