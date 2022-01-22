Победительницей эстафеты стала сборная Норвегии.

В субботу, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась эстафетная гонка.

Победительницей эстафеты стала сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов. Вторыми стали россиянки, которые отстали от победительниц на 24,6 секунды. Тройку лучших замкнула сборная Франции.

Сборная Украины выступила в таком составе: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и финишировала 11-й.

Семеренко допустила три промаха в первой стрельбе. Она передала эстафету десятой. Блашко использовала два дополнительных патрона и финишировала на 13-й позиции. Меркушина допустила 4 промаха в стрельбе и отправилась на штрафной круг. Белосюк без промахов закрыла все мишени в первой стрельбе и допустила два промаха во второй.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Антхольц (Италия)

1. Норвегия (1+10) 1:12:54,1

2. Россия (3+12) +24,6

3. Франция (0+13) +32,6

4. Италия (0+13) +32,6

5. США (0+13) +50,1

6. Чехия (0+8) +59,8

...

11. Украина (1+10) +1:50,9

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