В субботу, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась эстафетная гонка.
Победительницей эстафеты стала сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов. Вторыми стали россиянки, которые отстали от победительниц на 24,6 секунды. Тройку лучших замкнула сборная Франции.
Сборная Украины выступила в таком составе: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и финишировала 11-й.
Семеренко допустила три промаха в первой стрельбе. Она передала эстафету десятой. Блашко использовала два дополнительных патрона и финишировала на 13-й позиции. Меркушина допустила 4 промаха в стрельбе и отправилась на штрафной круг. Белосюк без промахов закрыла все мишени в первой стрельбе и допустила два промаха во второй.
Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Антхольц (Италия)
1. Норвегия (1+10) 1:12:54,1
2. Россия (3+12) +24,6
3. Франция (0+13) +32,6
4. Италия (0+13) +32,6
5. США (0+13) +50,1
6. Чехия (0+8) +59,8
...
11. Украина (1+10) +1:50,9
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- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (636 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает норвежец Тарьей Бе (486).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 33-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).