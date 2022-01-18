С 20 по 23 января, в итальянском Антхольце состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.
В программу седьмого этапа Кубка мира вошли три дисциплины: индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.
Расписание седьмого этапа:
20.01.2022
15:15 - Индивидуальная гонка, мужчины
21.01.2022
15:15 - Индивидуальная гонка, женщины
22.01.2022
13:50 - Масс-старт, мужчины
16:00 - Эстафета, женщины
23.01.2022
13:15 - Эстафета, мужчины
16:15 - Масс-старт, женщины
Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и на сайте "Суспільне Спорт".
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- После шести этапов в общем зачете у мужчин лидируют француз Кентен Фийон-Майе (581 очко) и швед Себастьян Самуэльссон (484). Топ-3 замыкает француз Эмильен Жаклен (470).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (499).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 31-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).