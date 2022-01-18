Очередной этап Кубка мира принимает итальянский Антхольц.

С 20 по 23 января, в итальянском Антхольце состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

В программу седьмого этапа Кубка мира вошли три дисциплины: индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Расписание седьмого этапа:

20.01.2022

15:15 - Индивидуальная гонка, мужчины

21.01.2022

15:15 - Индивидуальная гонка, женщины

22.01.2022

13:50 - Масс-старт, мужчины

16:00 - Эстафета, женщины

23.01.2022

13:15 - Эстафета, мужчины

16:15 - Масс-старт, женщины

Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и на сайте "Суспільне Спорт".

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